Kannada Zodiac Signs: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರು ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲೇಬಾರದು! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲೇಬಾರದು. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಈ ರಾಶಿಯವರು ಧರಿಸಬಾರದ ಬಣ್ಣಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಣ್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಬಣ್ಣಗಳಿರುವಂತೆಯೇ, ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಕುಜ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆವೇಶದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಕೆಂಪು, ಗಾಢ ಗುಲಾಬಿಯಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಇವರಿಗೆ ಬಿಳಿ, ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವರು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಡು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸಿದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಕುಜನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಅಸಹನೆಗೆ ತಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಂತೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಇವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರು ಕಡು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸಿದರೆ, ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದರಿಂದ, ತಿಳಿ ಹಳದಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳು ಇವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆಯಂತೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಳಿ, ಕ್ರೀಮ್, ತಿಳಿ ನೀಲಿಯಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳು ಇವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಬುಧನೇ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಆದರೆ, ಇವರು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಅತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಿಳಿ ಹಸಿರು, ಬೀಜ್, ಹಳದಿಯಂತಹ ಮೃದು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
