ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರ ಜಾತಕ: ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2026 ರ ಇಂದಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಸಮಯ; ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶಾಂತಿ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೇಟಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ವಿಹಾರ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ಯಶಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಲವಾಗಿವೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪರಿಚಿತರ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಂಬುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಟಿಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತುರದಿಂದ ಬದಲಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಂತೋಷವು ದಿನವಿಡೀ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕೇವಲ ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಅದನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಆಳವಾದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಸಲಹೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾದಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ವಿಷಯಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವು ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಘಟನೆಯು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಧಾರವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪು ಇಂದು ಪಾಠವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾದಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯೂ ಈಡೇರಬಹುದು.