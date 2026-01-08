Arrest Warrant Issued Against Pakistan PM Shehbaz Sharif by Baloch Leaders ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದಲೇ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.8): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೇ ಈಗ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರ (ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್) ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಈ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಏಕತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.
ಬಲೂಚ್ ನಾಯಕ ಮೀರ್ ಯಾರ್ ಬಲೂಚ್ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರ್ ಯಾರ್ ಬಲೂಚ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿರ್ ಯಾರ್ ಬಲೂಚ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ವೀಸಾವನ್ನು ಷರೀಫ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಏಕತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಮತ್ತು ವೀಸಾವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಲೂಚ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಎಂದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಿರ್ ಯಾರ್ ಬಲೂಚ್, ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯವು ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಧಾನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.