ಇತ್ತೀಚಿನ OECD ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 80 ಲಕ್ಷ ನಿರ್ಗತಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಕಾರಣ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನವೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ರಹಿತರ ಕುರಿತು ನಡೆಸಲಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಹಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. 2020ರ 'ಓಇಸಿಡಿ' (OECD) ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (Pakistan) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಎವೊಲ್ಯೂಷನರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ (ಓಇಸಿಡಿ-OECD) ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (Pakistan) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ (India) ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣ:

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 80,00,000 ಜನರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ (Economic Instability) ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೀವ್ರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಗಳು (Floods) ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಇಸ್ಲಾಂ, 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 34.7 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ!
Related image2
ಸಂಭಲ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿ, 45ರಷ್ಟಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.15ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶೇ.85ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾದ ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಭಾರತವು 140 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 17,70,000 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (PMAY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಸತಿ ರಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದ ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜನರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗರೀಕರಣದ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ'ಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರ ವಲಸೆಯನ್ನು ತಡೆದು, ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಸೂರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅವಿಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು (Joint Family System) ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ:

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ (Syria) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (Bangladesh) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು (Homeless) ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 15 ದೇಶಗಳು
ದೇಶದ ಹೆಸರುನಿರ್ಗತಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದಾಜು)
1ಪಾಕಿಸ್ತಾನ80,00,000
2ಸಿರಿಯಾ53,00,000
3ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ50,00,000
4ನೈಜೀರಿಯಾ45,00,000
5ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್45,00,000
6ಉಗಾಂಡಾ40,16,980
7ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ36,00,000
8ಸುಡಾನ್30,00,000
9ಚೀನಾ25,79,000
10ನೇಪಾಳ25,00,000
11ಈಜಿಪ್ಟ್20,00,000
12ಇರಾಕ್20,00,000
13ಭಾರತ17,70,000
14ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ15,00,000
15ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್15,00,000

Scroll to load tweet…