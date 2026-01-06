ಇತ್ತೀಚಿನ OECD ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 80 ಲಕ್ಷ ನಿರ್ಗತಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಕಾರಣ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನವೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ರಹಿತರ ಕುರಿತು ನಡೆಸಲಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಹಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. 2020ರ 'ಓಇಸಿಡಿ' (OECD) ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (Pakistan) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಎವೊಲ್ಯೂಷನರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ (ಓಇಸಿಡಿ-OECD) ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (Pakistan) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೇಶವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ (India) ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣ:
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 80,00,000 ಜನರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ (Economic Instability) ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೀವ್ರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಗಳು (Floods) ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾದ ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಭಾರತವು 140 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 17,70,000 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (PMAY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಸತಿ ರಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದ ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜನರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗರೀಕರಣದ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ'ಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರ ವಲಸೆಯನ್ನು ತಡೆದು, ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಸೂರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅವಿಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು (Joint Family System) ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ:
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ (Syria) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (Bangladesh) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
|ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು (Homeless) ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 15 ದೇಶಗಳು
|ದೇಶದ ಹೆಸರು
|ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ (ಅಂದಾಜು)
|1
|ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
|80,00,000
|2
|ಸಿರಿಯಾ
|53,00,000
|3
|ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
|50,00,000
|4
|ನೈಜೀರಿಯಾ
|45,00,000
|5
|ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್
|45,00,000
|6
|ಉಗಾಂಡಾ
|40,16,980
|7
|ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ
|36,00,000
|8
|ಸುಡಾನ್
|30,00,000
|9
|ಚೀನಾ
|25,79,000
|10
|ನೇಪಾಳ
|25,00,000
|11
|ಈಜಿಪ್ಟ್
|20,00,000
|12
|ಇರಾಕ್
|20,00,000
|13
|ಭಾರತ
|17,70,000
|14
|ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ
|15,00,000
|15
|ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್
|15,00,000