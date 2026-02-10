US Used Pakistan Like Toilet Paper: Pak Defence Minister Khawaja Asif ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್, ಅಮೆರಿಕವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳಿಗಾಗಿ 'ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್'ನಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.10): ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮೆರಿಕದ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ದಿನ ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡೂ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಜಿಹಾದ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವುದೇ ಪಾಠ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 1999 ರ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶವು ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು. ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಜಿಯಾ-ಉಲ್-ಹಕ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಮುಷರಫ್ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು, ಅಮೆರಿಕವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಂತೆ ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಳಸಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬೇಕಿತ್ತು: ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್
ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇತರ ಜನರ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಹೇಳಿದರು. 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿತು, ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರು ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆವು
ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಹೇಳಿದರು, 'ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಜಿಹಾದ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅದು ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಹೋರಾಡಿದೆವು. 2001 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೆವು. ಅಮೆರಿಕ ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.