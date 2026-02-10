ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣದ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮೂಲದ ಗೃಹ ಸಚಿವೆ ಶಬಾನಾ ಮಹಮೂದ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.10): ಅಮೆರಿಕದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಬಣ ಈಗ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವೆ ಶಬಾನಾ ಮಹಮೂದ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಏಂಜೆಲಾ ರೆನ್ನರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮೂಲದ ಶಬಾನಾ ಮಹಮೂದ್, ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೀರ್ಪುರದವರು. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಅವರು. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೆ, ಬ್ರಿಟನ್ನ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ, ಪಿಎಂ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಡೌನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಗನ್ ಮೆಕ್ಸ್ವೀನಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗ ಪೀಟರ್ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಆರೋಪ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೀನಿ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೀನಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು 20% ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಸವಾಲು ಹಾಕುವವರು ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದೀಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20% ರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. 2021 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ, ಮಿತಿ ಕೇವಲ 10% ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಸವಾಲನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗ ಅದನ್ನು 20% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಸಂಸದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 404-405 ರಷ್ಟಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 81 ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರ ಲಿಖಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವೆ ಶಬಾನಾ ಮಹಮೂದ್ (45) ಅವರನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವೆ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ನ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಬಾನಾ ಮಹಮೂದ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್. 2010 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ರುಷನಾರಾ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಖುರೇಷಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ, ಅವರನ್ನು ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಬಲಪಂಥೀಯ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸೆ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಲವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
2010 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಮೆಕ್ಸ್ವೀನಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ
ಮೆಕ್ಸ್ವೀನಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಬೆಂಬಲಿಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ "ಮೆದುಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಲೇಬರ್ ಸಂಸದರು ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಪಕ್ಷದ ಎಡಪಂಥೀಯರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷವು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲೀಶ್ಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಂಸದ ಕಿಮ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ರಾಚೆಲ್ ಮಾಸ್ಕೆಲ್ ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.