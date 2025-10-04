Mission Sudarshan Chakra details:ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು 'ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ'ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ AK 630 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಗನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಐರನ್ ಡೋಮ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.4): ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸಲು, ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ AK 630 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಗನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (AWEIL) ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ 30mm ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಗನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 3000 ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, UAV ಗಳು, ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿರಂಗಿಗಳ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ?
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ, ಆರು AK 630 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಗನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸೇನೆಯು ಆರ್ಎಫ್ಪಿ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ) ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಹೈ-ಮೊಬಿಲಿಟಿ ವಾಹನದಿಂದ ಎಳೆಯಲಾಗುವುದು. 4 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು:
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ AK 630 ಗನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತರಬೇತಿ ವೈಮಾನಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಂಜಾಬ್, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದವು.
ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ ಐರನ್ ಡೋಮ್ಗೆ ಸಮಾನ:
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಐರನ್ ಡೋಮ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮಿಷನ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಮಗ್ರ, ಬಹು-ಪದರದ ಭದ್ರತಾ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಣ್ಗಾವಲು, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಿದ್ದು, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ.ಪಾಕ್ ಗಡಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.