ಕರಾಚಿ (ಜ.10): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಟರ್ಕಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಇದು ಸಂಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೆರಿಕವು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಆಸಿಫ್, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಆಸಿಫ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರೂಪಕ ಹಮೀದ್ ಮಿರ್ ಆಸಿಫ್ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆದು, ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಂತರ ಆಸಿಫ್, ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹಮೀದ್ ಮಿರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ತಾವು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಾದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಮೀರ್ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ವಿರಾಮ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ಯಾಲಿಸ್ತೇನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಪಾಕ್ ಬೆಂಬಲ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಔಪಚಾರಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವ ದೇಶವಾದ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಐಸಿಸಿ) ಬಗ್ಗೆ ಆಸಿಫ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಮಡುರೊನನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಜನವರಿ 3 ರ ಮುಂಜಾನೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದವು. ಈ ಕ್ರಮವು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಮಡುರೊ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಈ ಕ್ರಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಡುರೊ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಡುರೊ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ನಾಯಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮಡುರೊ ಇನ್ನೂ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.