ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಾಳೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತವು ತನ್ನ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಇಂಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2030 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ, ಅದು ಜಗತ್ತು ತೈಲ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ. ಅದೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಭಾರತದ ಅಗ್ಗದ ತೈಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ತಂತ್ರ!
ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸರಳ ಆದರೆ ಅಚಲವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ತೀವ್ರ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿತು. ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಈ ಅಗ್ಗದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಇಂಧನವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಜುಲೈ 2026 ರ ಮೆಗಾ-ದಾಖಲೆ!
ಭಾರತವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಇಂಧನವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕು.
50% ಜಿಗಿತ: ಭಾರತದ ಜುಲೈ ರಫ್ತು ಮೇ 2026 ಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 50% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು!
ಭಾರತದ ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆಯು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ನ 80% ಅನ್ನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು, ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ 32% ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ ರಷ್ಯಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿವೆ. ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ, ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್, ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ!
ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದರ ನೇರ ಲಾಭವನ್ನು ಭಾರತ ಈಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ!
2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಇಂದಿನ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತವು ತನ್ನ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.23 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ!
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಶೇ.23 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ!
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಜಗತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.