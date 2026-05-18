ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ತೈಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಖಡಕ್ ನಿಲುವು
ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರಲಿ, ಬಿಡಲಿ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸೋಮವಾರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ, ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನವದೆಹಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಕಡಲ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿನಾಯಿತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಈ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.
'ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ'ವೇ ನಮ್ಮ ಆಮದು ತಂತ್ರ
ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ, ಭಾರತದ ಆಮದು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ರಷ್ಯಾ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ವಿನಾಯಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆಯೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು... ಅಂದರೆ, ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುವ ಮುಂಚೆಯೂ, ವಿನಾಯಿತಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ, ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಖರೀದಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು. "ಯಾವುದೇ ದೇಶದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ನಮಗೆ 'ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್' ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕದ ವಿನಾಯಿತಿ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. "ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ... ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರಲಿ, ಬಿಡಲಿ, ಇದರಿಂದ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ," ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘರ್ಷ
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಖಡಕ್ ನಿಲುವು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 0.93% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 110.28 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಮೆರಿಕದ WTI ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ 0.85% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 106.32 ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ವಿತರಣಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. (ಎಎನ್ಐ)
