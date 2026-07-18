ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀಗೇಕೆ..? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬಾರದಂತಹ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ರಾಮಾಯಣ' (Ramayana) ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಯಮವೊಂದು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..

ರಾಮಾಯಣ.. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ರಾವಣ ಆಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸೋ ಸಿನಿಮಾ.. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ರಣ್‌ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಯಶ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಟ್ರೈಲರ್ ಜೊತೆಗೆ 34 ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಟೇಜ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ 'M' ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ..

ಅರೇ, ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ..? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬಾರದಂತಹ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ, ಅಸಭ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ 'ಎಂ' ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ. ರಾಕ್ಷಕರ ಎದುರು ರಾಮ- ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಆರ್ಭಟದ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ 'M' ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆ ಇದ್ರು ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 'ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗಾಮ' ನೋಡಿ..