ಹಿಮ ಕರಡಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಮ ಕರಡಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಡಗಿನ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ. ಆತಂಕದಿಂದಲೇ ಎದ್ದ ಹಿಮ ಕರಡಿ ನೀಡಿದ ಶಾಪ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ.
ನಾರ್ವೆ (ಆ.16) ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುದ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಕರಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮರಿ ಹಿಮಕರಡಿಗಳ ಆಟ ನೋಡುವುದೇ ಆನಂದ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೂರದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಿಮಕರಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಮಕರಡಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಹಾರ್ನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಡಗಿನ ದೈತ್ಯ ಹಾರ್ನ್ನಿಂದ ಹಿಮಕರಡಿ ಆತಂಕದಿಂದಲೇ ಎದ್ದಿದೆ. ಎದ್ದು ಸುತ್ತಲು ನೋಡಿದಾಗ ಹಡಗು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದಿದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಿಮಕರಡಿ ಶಾಪ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ನಾರ್ವೆಯ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಮಕರಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕರಡಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಲಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಿಮ ಕರಡಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿತ ಎಂದುಕೊಂಡು ಹಡಗಿನ ದೈತ್ಯ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಹಡಿನ ದೈತ್ಯ ಹಾರ್ನ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಮಕರಡಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಎದ್ದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಗಾಬರಿಯಿಂದಲೇ ಓಡಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವಾವ್ ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮ ಕರಡಿ, ಅದರ ಓಟ ನೋಡಿದೆವು ಎಂದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಯಕೆಯಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಕರಡಿಯ ಶಾಪ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ
ಹಿಮ ಕರಡಿಯ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿದ್ದೆ ಇದೀಗ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾರ್ವೆ ಸರ್ಕಾರ ಗರಂ ಆಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ವನ್ಯಜೀವಿಯನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೆದರಿಸುವುದು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ತರುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾರ್ವೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.