ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಲೂಚ್ ಮಹಿಳೆ ರಹೀಮಾ ಬೀಬಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕಿಯೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆ.. ಇದೊಂದು ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿವೆ.
ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ದಾಲ್ಬಂದಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಲೂಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ಆತ್ಮ೧ಹತ್ಯಾ ದಾಳಿಯ ಸಂಚುಕೋರಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಹೋದರ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು 'ದಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್' (TBP) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಹೀಮ್ ಅವರ ಮಗಳು ರಹೀಮಾ ಬೀಬಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಮ್ಮ ಜುಬೈರ್ ಅಹ್ಮದ್ನನ್ನು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಣ್ಮರೆ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ದಾಲ್ಬಂದಿನ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕ್ವೆಟ್ಟಾವನ್ನು ಇರಾನ್ ಗಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು TBP ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸೂಸೈಡ್ ಬಾಂಬರ್: ಸುಳ್ಳು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಶನಿವಾರ ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಹೀಮಾಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ನೊಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗೆ ಈಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಲೂಚ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಲೂಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ (BNM) ನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಭಾಗವಾದ PAANK, 'ಇದು ಬಲವಂತದ ಕಣ್ಮರೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ಪ್ರಕರಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
'ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಲವಂತದ ಕಣ್ಮರೆಯ ನಂತರ, ರಹೀಮಾಳನ್ನು ಈಗ 'ಆತ್ಮ೧ಹತ್ಯಾ' ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬಲವಂತ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಗದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದು ಬಲವಂತದ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು TBP ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬಲೂಚ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ (BVJ) ಹೇಳಿದೆ. 'ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ.
'ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ, ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ವಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತವೆ' ಎಂದು TBP ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ರಹೀಮಾಳ ಪ್ರಕರಣವು ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸಬಿಹಾ ಬಲೂಚ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವುದು, ಆಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾದ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮನೆಯಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾದ, ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮ೧ಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್' ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮೊದಲು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಲೂಚ್ ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು TBP ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. (ANI)
