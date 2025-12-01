ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ (BLF) ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 'ಸುರಕ್ಷಿತ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯಾ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ (BLF) ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೊಕುಂದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಎಫ್ಸಿ) ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ರೆಕೊ ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಡಕ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯಾ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ
ನವೆಂಬರ್ 30ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಲೂಚ್ ದಂಗೆಕೋರ ಗುಂಪು ಮೊದಲು ಎಫ್ಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬೃಹತ್ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವು-ನೋವುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಲೂಚ್ ದಂಗೆಕೋರ ಗುಂಪು ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಚಾಗೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ನೊಕುಂದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಕ್ತಾರನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಈ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ (BLF) ವಕ್ತಾರ ಮೇಜರ್ ಘ್ವಾರಾಮ್ ಬಲೂಚ್, ತಮ್ಮ ಸಾಧೋ ಆಪರೇಷನಲ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ (SOB) ಘಟಕ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತನ ಸರ್ಕಾರದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿದೇಶಿ ತಜ್ಞರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ
ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ "ಸುರಕ್ಷಿತ" ಎಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ನಾಕುಂದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ರಿಕೊ ಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೈಂದಕ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು.
ಏನಿದು ರಿಕೊ ಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೈಂದಕ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆ?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರೆಕೊ ಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೈಂದಾಕ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಜೂನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಿಕೊ ಡಿಕ್ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು.
35 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಪಾಕ್
ರೆಕೊ ಡಿಕ್ ಗಣಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ - ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತು-ಆಮದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ( EXIM) ರಿಕೊ ಡಿಕ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 35 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
