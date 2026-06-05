ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್ ಮಾಡದ ಕಂಪನಿ, ಇಡೀ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟ 29 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗಿ
ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬ 12 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೃಹತ್ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಒಂಟಾರಿಯೊ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರೀ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರ ಮುಂಜಾನೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 29 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಚಾಮೆಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಕರೀಂ ಎಂಬಾತನೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಗದ ಆಧಾರಿತ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಬದುಕಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ಗೋದಾಮಿನೊಳಗೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ, "ನಮಗೆ ಬದುಕಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ "ಇಗೋ ನಿಮ್ಮ ಸರಕುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
175 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಬೆಂಕಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಆರು ಹಂತದ (Six-Alarm) ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸುಮಾರು 175 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ.
ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ
ಸುಮಾರು 156 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಗೋದಾಮು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟವು 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಂಧನ, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ (Arson) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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