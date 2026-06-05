ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ 'ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌'ಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಬಯೋಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಇಂಧನ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಇಲಾಖೆ (DCCEEW) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್‌ನ ಬಾಥರ್ಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2,00,000 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು 1.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಂದ ವಿದೇಶಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಿರಳೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್‌'ಗಳೂ (Madagascar hissing cockroach) ಸೇರಿವೆ. ಎಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲವು. ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಮೂಲದ ಇವು, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಿರಳೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಅಕ್ರಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೀಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

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ಬಯೋಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ

ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದ ಇಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಡು ಸೇರಿದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು DCCEEW ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದು ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.