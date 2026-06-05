ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾದ ಅಮೆಜಾನ್ (Amazon), ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30,000 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಜಾಸಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದಕ್ಷವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಎಐ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
AI ಮೇಲೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ
ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಹೈ-ಪವರ್ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಬಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ವಿಭಾಗವಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ (AWS) ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಕೆಲವು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಜಾಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕೈತಪ್ಪುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕಂಪನಿಯು AI ಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅವಸರ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ.'
- ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶ್ಲೋಸರ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (AWS)
ಈ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್, ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇವಲ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ವಲಯದ ಟ್ರೆಂಡ್!
AI ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಅಮೆಜಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಗೂಗಲ್ನ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್, ಮತ್ತು ಮೆಟಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಐ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 700 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ಬೀರಲಿದೆಯೇ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮ?
ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರಲು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸುಮಾರು 14 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರಲು ಗಂಭೀರ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.