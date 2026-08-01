ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕೆ ಏಂಜಲ್ ಸಾರಾ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ವೀರ ಯೋಧೆಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ಸ್ಮರಿಸಿತು.
ನನ್ನ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕಿ, ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರ ಈ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನುಡಿಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕರಳು ಚುರುಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಕರಾಳ ನೆರಳುಗಳು ಮುಗ್ಧ ಜೀವಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಿಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸೈನಿಕೆ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಏಂಜಲ್ ಸಾರಾ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದ ಈ ವೀರ ಯೋಧಳಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ರುಭರಿತ ವೀರೋಚಿತ ವಿದಾಯ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿದಾಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ನಮನ!
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಂಜಲ್ ಸಾರಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೂರಾರು ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ಶೋಕತಪ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೈನಿಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ ಕೋರಿದರು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಗವರ್ನರ್ ಕ್ಯಾಥಿ ಹೊಚುಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಸಾರಾ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಮೆರಿಕದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾವುಕ ನಮನ!
ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಎನ್ವೈಪಿಡಿ (NYPD) ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರ ಭದ್ರತಾ ವಾಹನಗಳ ದಂಡು ಸಾರಾ ಅವರ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರವನ್ನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ನಂತರ ಲಾಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಯರ್ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ, "ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಏಂಜೆಲ್ ಸಾರಾ ರಾಂಪರ್ಸಾದ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧಗಳು ನಮಗೆ ದೂರವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವುಗಳ ನೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ನಾಯಕಿಯವರೆಗೆ!
ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಾರಾ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದರು. ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಏರ್ ಮತ್ತು ಮಿಸೈಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರ ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಮುವಾಫಾಕ್ ಸಾಲ್ಟಿ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ವಿಧಿ ಬೇರೆಯೇ ಆಟವಾಡಿತು. ಕಳೆದ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ 22) ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಇರಾನಿನ ಭೀಕರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ ಸಾರಾ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು ಡೋವರ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರವನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಸಾವುನೋವುಗಳ ಕಹಿ ಸತ್ಯ!
ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 18 ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಂಟಗನ್ನ ಸಾವುನೋವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 17 ರಂದು ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟೈಲರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫೀಹಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಗೊನ್ಜಾಲೆಸ್ ಕೂಡ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಮೈಕೆಲ್ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಸ್ವಿಂಟನ್ ಕೂಡ ಬಲಿಯಾದರು.
ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದ ದೇಶ!
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಸಾವುನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತವು ಇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು "ಓವರ್ಸೀಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯುದ್ಧದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಏಂಜಲ್ ಸಾರಾ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಂತಹ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಇಂದು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.