ಕಾಯ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾ ಕಣ್ಣು ದಣಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಯಶ್​ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅಸಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಸಿನಿಮಾದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡು. ‘ತಬಾಹಿ’ಯಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾನಾ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ರು ಯಶ್.. ಆದ್ರೆ , ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್!

Toxic Secret Revealed: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್​ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್​ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈಲೆನ್ಸ್.. ಕೆಜಿಎಫ್​ನಿಂದ ಯಶ್ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಾಸ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್​ಗಳು ರಾಕಿ 'ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್​ಕಿಂಗ್' ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಬಟ್, ಯಶ್​ತಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒಂದನ್ನ ಈಗ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

ಕಾಯ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾ ಕಣ್ಣು ದಣಿದು ಹೋಗಿದ್ದ ಯಶ್​ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅಸಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಸಿನಿಮಾದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡು. ‘ತಬಾಹಿ’ಯಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾನಾ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ್ರು ಯಶ್..

ತಬಾಹಿಯ ರಾಕಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್​ ನೋಡಿ ಹೌಹಾರಿದ್ರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಈ ತಬಾಹಿಯ ರಾಕಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್​ ನೋಡಿ ಹೌಹಾರಿದ್ರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​.. ರಾಯನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಶ್​ ಮಾಸ್​ಹೀರೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಾ ಇದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮನ ಮೋಹಕ ಹಾಡು..

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ಈ ಮನ ಮೋಹಕ ಹಾಡು ಯಶ್​ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್​ನ ಮತ್ತೊಂದೆ ಲೆವೆಲ್​ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತು. ಯಶ್​ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಮೋಷನ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್​ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿವಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ರೊಮ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮಿಕ್ಸ್​ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯದ ಜೊತೆ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ ಜೊತೆ ವೈಲೆನ್ಸ್! ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಕಥೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಯಶ್..!

ಹೌದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್​ಸಲ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸೇ ಹೆಚ್ಚು, ಯಶ್​ಈ ಭಾರಿ ಶೃಂಗಾರದ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಶ್​ಈಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್​ನ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಯಶ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಎಮೋಷನ್ ಜೊತೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಯಶ್​ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀಯ. ಯಶ್​ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್​ಲುಕ್​ಜೊತೆ ಮಿಂಚಿ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್​ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಶ್ ಮಾತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್​ನ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೆ.ಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬ್ಲೆಡ್ ಕೂಡ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಾಕ್ಷಿ..

ಆಗಸ್ಟ್​ 8ಕ್ಕೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಟ್ರೈಲರ್​ಬಿಡುಗಡೆ..!

ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಯಶ್ ಹಾಗು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಆಗಸ್ಟ್​8ಕ್ಕೆ. ಅಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ 'ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್'​ಟ್ರೈಲರ್​ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಟ್ರೈಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ರಿವಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದಿನಗಳು ಕಾದರೆ ಸಾಕು, ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಟ್ರೇಲರ್!

‘ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗಾಮ’ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..