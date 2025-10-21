ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಭಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.&nbsp;

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಭಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವೇ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಿಧಿಸಲಾದ 100,000 ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕವು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಎಫ್-1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೀಸಾದಿಂದ ಬದಲಾಗುವವರು ಅಥವಾ ಎಲ್-1 ಇಂಟ್ರಾ-ಕಂಪನಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸಿಟಿಜನ್‌ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ (ಯುಎಸ್‌ಸಿಐಎಸ್) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ವಿದೇಶಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಳತೆ ನೀಡಿದೆ. ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಆತಂಕಗಳೂ ಇದರಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ.

ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆಲ್ಲಾ ನಿರಾಳ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:01 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸಿಟಿಜನ್‌ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂಥವರು ವೀಸಾ ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:01 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್‌ಸಿಐಎಸ್ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಆತಂಕ ದೂರ

ಈ ಘೋಷಣೆ ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಳತೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂശയವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 300,000 ಭಾರತೀಯರು ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರಿಗೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಭಾರತೀಯರ ನಂತರ ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್-1ಬಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕರು ಈ ರೀತಿ ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರವರೆಗೆ 215 ರಿಂದ 5000 ಡಾಲರ್‌ವರೆಗಿನ ಶುಲ್ಕವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡುವಂತಹ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. 100,000 ಡಾಲರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲವು ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ.