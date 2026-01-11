2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ-ಚೀನಾ ನೇತೃತ್ವದ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 'ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ'ಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಡೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಜಗತ್ತು ಇಂದು ವಿನಾಶದಂಚಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಂತಿದೆ. 2026ರ ಆರಂಭದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆಯೆಂದರೆ, 'ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ' ಎಂಬ ಆತಂಕ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಪತನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಉದಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಎರಡು ಬಣಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧದ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿದರೆ ಭೂಪಟದ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ರಣರಂಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷವು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ (NATO) ಪಡೆಗಳನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸಿದೆ. ಅತ್ತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಪರಮಾಣು ಶೀತಲ ಸಮರವು ಸ್ಫೋಟದ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ 'ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್' ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಣುಬಾಂಬ್ಗಳ ಭಯಾನಕ ನೆರಳಿನಡಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಬಣ: ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಸೈನ್ಯ
ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಂತಹ ನ್ಯಾಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕವಚವಾಗಲಿವೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಈ ಬಣದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಯುರೇಷಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ: ರಷ್ಯಾ-ಚೀನಾ ಮೈತ್ರಿ
ಅಮೆರಿಕದ ಬಣಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ. ಈ 'ಯುರೇಷಿಯನ್ ವಿರೋಧಿ ಬಣ'ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಬೆಲಾರಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಲಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಕೂಡ ಈ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಚೀನಾದ ಹಳೆಯ ದೋಸ್ತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭಾರತದ ನಡೆ: ತಟಸ್ಥವೋ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯೋ?
ಈ ಮಹಾಸಮರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಭಾರತದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದೆ 'ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ' (Strategic Autonomy) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ತಟಸ್ಥ ನೀತಿಯು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೀನಾ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಗೊಂದಲದ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು.
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಮರ ಮುಖ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುದ್ಧ ರಂಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಣುಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕಿಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.