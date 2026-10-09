ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಿಯಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೆಕ್ಕಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೌತಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ರಿಯಾದ್ಗೆ ತೆರಳುವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಯಾದ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಕದನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೌದಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಿತ್ರ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಫೈಟರ್ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿನ ಹೌತಿ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪಾಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನದಿಂದ ಆಗಾಗ ಸೌದಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೌತಿಗಳು, ಗುರುವಾರ ರಿಯಾದ್ನ ಕಿಂಗ್ ಖಾಲಿದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದು, ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಣರಂಗಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಅತ್ತ ಟರ್ಕಿ-ಪಾಕ್- ಮೆಕ್ಕಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಣರಂಗಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಡೆಗಳು ಹೌತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕ್ ಯೋಧರನ್ನು ಸೌದಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲೆ.ಜ. ಷರೀಫ್ ಚೌಧರಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಧರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ 8 ಸಾವಿರ ಪಾಕ್ ಯೋಧರು ಸೌದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.
ಸೌದಿ, ಪಾಕ್, ಟರ್ಕಿಯ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮೆಕ್ಕಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಬೇಕು.
ಭಾರತದ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಸದ್ಯ ರದ್ದು
ಸೌದಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ಹೌತಿ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಗೋ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಅ.10 ರವರೆಗೆ ರಿಯಾದ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿವೆ. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.