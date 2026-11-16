ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವತ್ತ ಚೀನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ 19 ಆಸನಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್: ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ 19 ಆಸನಗಳ ‘ಸಿಇ-25ಎ’ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನದ ಮೊದಲ ಪೈಲಟ್ ಸಹಿತ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 10 ಟನ್ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ತೂಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಮಾನವು 19 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ಗಂಟೆಗೆ 300 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2,400 ಮೀ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 400 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚೀನಾದ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಮ್ಯಾಕ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕಾ ದೈತ್ಯ ಸಿಎಟಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈ ಜಿಯಾಒ ಟಾಂಗ್ ವಿವಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
16 ನಿಮಿಷ ಹಾರಿದ ವಿಮಾನ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನ ನಿಗಮ (COMAC) ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂದು ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು ಈ ವಿಮಾನದ ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹಾರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ನಡೆದ 19 ಮಾನವರಹಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇದೀಗ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಸಹಿತ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ವಿಮಾನವು 16 ನಿಮಿಷ 38 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಒಟ್ಟು 60.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹಾರಾಟ-ಪರೀಕ್ಷಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಬೊಪ್ರೊಪ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, CE-25A ವಿಮಾನವು ಆಧುನಿಕ 'ವಿತರಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಡಕ್ಟೆಡ್-ಫ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬದಲು, ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ತಿರುಗಿ, ವಿಮಾನ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ವಾಯುಬಲವೈಜ್ಞಾನಿಕ (ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್) ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ನೈಜ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
CE-25A ವಿಮಾನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗ
ಅಲ್ಪ-ದೂರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ COMAC, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ CATL, ಶಾಂಘೈ ಜಿಯಾವೊ ಟಾಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 10 ಟನ್ ಟೇಕ್ಆಫ್ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ 19 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ವಿಮಾನಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, 2,400 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬಲ್ಲದು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯತ್ತ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚೀನಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ CE-25A ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಚೀನಾದ 'CCAR-25' ಸಾರಿಗೆ-ವರ್ಗದ ವಾಯು ಯೋಗ್ಯತಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ 'ಟೈಪ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ'ಕ್ಕಾಗಿ (Type Certificate) ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಆಡಳಿತವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.