ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಕಣ್ಮರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಲೋಚ್ ಯಕ್ಜೆಹತಿ ಸಮಿತಿ (BYC) ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೀರಾಜ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಬಲೂಚ್ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಲೋಚ್ ಯಕ್ಜೆಹತಿ ಸಮಿತಿ (BYC) ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೀರಾಜ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ BYC, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆದರಿಕೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಕಣ್ಮರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಜನರು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಎಂದರೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ 'Missing' ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ' ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು BYC ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಮರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೀರಾಜ್ ಪ್ರಕರಣ ಉಲ್ಲೇಖ
ಸಂಘಟನೆಯು ಮೀರಾಜ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು ಮೀರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವುಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಲೂಚ್ ಯುವ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇ ಮೀರಾಜ್ ಎಂದು BYC ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆ
ಈ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ಕಣ್ಮರೆ ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಲೂಚ್ ಜನರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು BYC ಹೇಳಿದೆ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಕಣ್ಮರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ BYC ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬದಲು ಕಣ್ಮರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು BYC ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತುವ ಬಲೂಚ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ, ಅವರ ಭಿನ್ನಮತವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಅವರನ್ನು ಕಣ್ಮರೆ ಮಾಡುವುದು, ಬೆದರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.
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