ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್, ಪಾಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಮೈದಾದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು 'ಹೈ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್' ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏರುಪೇರು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ (Clogging), ತೈಲ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೂದಲನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಉದುರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (ಜಿಐ) ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಡಯಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮದ್ಯಪಾನವು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ (Dehydration). ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ತೇವಾಂಶ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಕೂದಲು ಒಣಗಿದಂತಾಗಿ (Dry Hair) ಬೇಗನೆ ತುಂಡಾಗುತ್ತದೆ.
