ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತ್ನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸಿಂಗಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಈಗ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಹೂವಿನ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಗುರವಾದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ನೋಟದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸರಳ ಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
