ಈ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಾರೆ ಮೂವರು ಪವರ್’ಫುಲ್ ದೇವಿಯರು…ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ!
Women's Day: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಳಗೂ ದೇವಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವತೆಗಳಂತೆ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ದೇವತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು "ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೇ, ರಮಂತೇ ತತ್ರ ದೇವತಾಃ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ "ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ."
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಮೂವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ
ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಂಯಮ, ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯದಂತಹ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಮೂವರು ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಈ ಗುಪ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ.
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ರೂಪ
ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕಾರ ರೂಪವಾದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ದುರ್ಗಾ ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ರೂಪ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಾಳೆ.
ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆಯ ರೂಪ
ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಗುಪ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.
