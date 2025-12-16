Home remedies for clogged drains: ನಿಮ್ಮ ಶವರ್ ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಕ್ ಡ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯಾ?, ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೌದು. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಲು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೂದಲು. ನೀವು ಕೂದಲನ್ನು ಹರಿಯಲು ಬಿಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೀವು ಡ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪರ್ (Drain stopper) ಬಳಸಿದರೂ ಸಹ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೀವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶವರ್ ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಕ್ ಡ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಡ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾದರೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸುರಿಯಿರಿ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ನಡುವಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದು ಡ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈನ್ನಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ಲಂಗರ್ ಬಳಸಿ.
ಟ್ವೀಜರ್ಗಳಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ
ಡ್ರೈನ್ನಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದರ ಒರಟು ಸ್ವಭಾವವು ಇತರ ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈನ್ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಟ್ವೀಜರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರ ಡ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಟ್ವೀಜರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ
ಕೈಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಧರಿಸದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ.
ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸು ಧರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಡ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಡ್ರೈನ್ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಸ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈನ್ ಕವರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ಲಗ್ ವ್ರೆಂಚ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಡ್ರೈನ್ ಕವರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ
ಇದೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಜಟಿಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವೇ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸದಿದ್ದರೆ ಡ್ರೈನ್ನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
*ಕೂದಲು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
*ಯಾವುದೇ ಕಸವನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.
*ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಡಿಲವಾದ ಕೂದಲು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬಹುದು.