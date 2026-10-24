ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಬೊಹ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 16,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ವೇಳೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಲಭ್ಯವಿರದ ಕಾರಣ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೇಪ್ ಬಳಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ಯಾಡ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
16,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್! ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರ
ಪರ್ವತಾರೋಹಣವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಏರುವ ಸಾಹಸವಲ್ಲ; ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸವಾಲೂ ಹೌದು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ಅನ್ವೇಷಕಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಬೊಹ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 16,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ವೇಳೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಲಭ್ಯವಿರದ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೇಪ್ ಬಳಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ಯಾಡ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸವಾಲು
ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮುಟ್ಟಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ದೂರದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನ ಹಲವು ಪದರಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅದರ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೇಪ್ ಬಳಸಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ಯಾಡ್ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಪರ್ವತಗಳು ಕೇವಲ ಏರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರ ಅನುಭವ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ವೇಳೆ ಮುಟ್ಟಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ಕೆಲವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಅಥವಾ ದೂರದ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಳಉಡುಪು, ಕೈ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತರಲು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಬಳಸಿದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೇಪ್ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗದಂತೆ ಮುಂಚಿತ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಅನುಭವವು ಪರ್ವತಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.