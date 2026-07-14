Googleನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರ ಕನಸು. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಪದೋನ್ನತಿ, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ—ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ Google ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Googleನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರ ಕನಸು. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಪದೋನ್ನತಿ, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ—ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ Google ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಕಲಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪೋಲೆಂಡ್ನಿಂದ Googleವರೆಗೆ
1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ವಾರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಾರಾ ವಿಲ್ಜಿನ್ಸ್ಕಾ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೇಶ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವರು. ವಾರ್ಸಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ 2015ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಜ್ಯೂರಿಕ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ Google ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು Google Search News ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ... ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ
Googleನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಪದೋನ್ನತಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕ್, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಯೋಗ, ಜಿಮ್, ಗೌರ್ಮೆಟ್ ಊಟ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಸಾಜ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದವು.
"ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಳಗಿಂದ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಸಾರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳ ನಂತರ ಕೋಡಿಂಗ್ಗಿಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದವು. ನಿರಂತರ ಡೆಡ್ಲೈನ್, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಾವು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು.
ಕೊರೊನಾ ನಂತರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಬದಲಿಸಿತು. "ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪರಿಮಳ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮೀನು ಟ್ಯಾಕೋ ತಿನ್ನುವ ಸರಳ ಸಂತೋಷ... ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಲು ಅವರು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಧ್ವನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ (Sound Therapy) ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ (Diversity & Inclusion) ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
2022ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ
ಕೊನೆಗೆ 2022ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ Googleಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡರು. 2023ರ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪ ಕೊಹ್ ಟಾವೊದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಅನುಭವವೇ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಿಸಿತು. "ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಡೈವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿತು" ಎಂದು ಸಾರಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜಲವರ್ಣ (Watercolor) ಚಿತ್ರಕಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿತು, ಕೊಹ್ ಟಾವೊದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಈಗ ಸ್ವಂತ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಲಕಿ
ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋಗೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಸಾರಾ Swil Arts ಹೆಸರಿನ ತಮ್ಮದೇ ಕಲಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಮೂಲ ಜಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು, ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಹಣವಲ್ಲ... ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು"
Googleನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಷ್ಟು ಆದಾಯ ಈಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಭಾವುಕರಾದರೆ, ಅದೇ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು."
ಸಾರಾ ಅವರ ಕಥೆ ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ—ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳ, ಪದೋನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿನ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.