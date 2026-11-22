ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸಿ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಪಾದರಸ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬವು ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು. ಯುಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡುವವರಿಗೆ ತಾವು ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನೋದು ತಿಳಿಯದೇ ಅವರ ಬ್ರೇನ್ವಾಷ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಾವು ಇದನ್ನೇ ಬಳಸೋದು ಎಂದು ಕ್ರೀಂ, ಸೋಪ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಇದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರ ಕೋಲ್ಡ್ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಯರು ಕುಡಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ನರಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ.
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರೇ ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಪೆನಿಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರುವ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾವು ಇದನ್ನೇ ಬಳಸೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ತ್ವಚೆ ಹೀಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕೂದಲು ಹೀಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ಮುಖದ ತುಂಬಾ ಕಲೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಪಡೆದೆ... ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಗಳಿಕೆಗೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬುವ ಮೂರ್ಖರು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರೀಂ, ಸೋಪ್ ವಿಷ್ಯ ಬಂದರಂತೂ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ನಂಬಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡುವವರು ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಅಸಲಿಯತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಪೆನಿಗಳು ಕೊಡುವ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲಕಿಯ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್
ಇದೀಗ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರೀಂ ನಂಬಿ 17ರ ಬಾಲಕಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಮಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಒಬ್ಬಳು ನನಗೂ ಮೊಡವೆ ಇತ್ತು, ಕಲೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಿಂಕ್ನಿಂದ ನೀವು ಕ್ರೀಂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಂಬಿದ ಬಾಲಕಿ ತಡಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಳು. ಈ ದುಡುಕಿನ ಕ್ರಮ ಅವಳಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹುಡುಗಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕೇರಳದ ಮಲಪ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗವು, ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಮಲಪ್ಪುರಂನ ಎಸ್ತರ್ ಮಿಮ್ಸ್ ತಾಯಂದಿರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವರು ಕ್ರೀಮ್ ಮೊಡವೆಗಳು, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಮ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಅವಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ, ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ, ಹದಿಹರೆಯದವಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವಳ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿಯಿತು ಮತ್ತು ಅವಳು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಳು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವಳ ಕಾಲುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಊದಿಕೊಂಡವು, ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅವಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಂತೆ, ಅವಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಳು.
ಕಂಪೆನಿ ಮೌನ
ಆಕೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಗೌರಿ ಎಸ್., ವಿವರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪಾದರಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾದರಸವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವಳು ಮೆಂಬ್ರಾನಸ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, ಇದು ಗಂಭೀರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕ್ರೀಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದರಸದ 12,500 ಭಾಗಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ (ppm) ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಮಿತಿ 1 ppm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
ಬಾಲಕಿ, ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಹದಿಹರೆಯದವರ ಕುಟುಂಬವು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕ್ರೀಮ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ.