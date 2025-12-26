ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಂಜಾ ಕಣಿವೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು 70ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಯುವತಿಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ವಯಸ್ಸಾಗದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು 120 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ವಿಧಾನಗಳಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಿಸ್ಮಯ ಜಗತ್ತು: ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು 60-70ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಹದಿಹರೆಯದವರಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇವರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಕಣಿವೆಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸುವಂತಿದೆ.
ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವವೇ ಬೀರದ 'ಹುಂಜಾ' ಕಣಿವೆ
ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಶಿಖರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಈ ಕಣಿವೆಯು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 2,500 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ರೋಗಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸದೃಢ ಮೈಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪಿನಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟವಿಲ್ಲದ ಈ ತಾಣ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕವಾಗಿದೆ.
70ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಮಾಸದ ಯೌವನ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 40 ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹುಂಜಾ ಮಹಿಳೆಯರು 80ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸುಕ್ಕುರಹಿತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಯುವತಿಯರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
65ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ: ವೈದ್ಯಲೋಕಕ್ಕೇ ಸವಾಲು!
ಹುಂಜಾ ಕಣಿವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಫಲವತ್ತತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರು 50ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ (Menopause) ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹುಂಜಾ ಮಹಿಳೆಯರು 60 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ರಚನೆಯು ಇಷ್ಟು ತಡವಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಸ್ಮಯವೇ ಸರಿ.
ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಇವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ. ಇವರು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಯ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ (ಜೇನುಬಾದಾಮಿ) ಹಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಹ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಜೀವನವೇ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲ
ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬಹಳ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ನಿತ್ಯವೂ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅವರ ದೇಹವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದವರಿಗಿಂತಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಇವರ ಸೌಂದರ್ಯವು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮಾಸದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲೂ ಝೋನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಂಜಾ ಕಣಿವೆ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುವ ಜನರು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು 'ಬ್ಲೂ ಝೋನ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಂಜಾ ಕಣಿವೆಯು ಸಹ ಅಂತಹದ್ದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸರಾಸರಿ 100 ರಿಂದ 120 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬದುಕುವ ಇವರ ಜೀವನಕ್ರಮವು ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.