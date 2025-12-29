- Home
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಹಳೆಯ ಆಡಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ (Kriti Sanon) ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಕೃತಿ, ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದವರು.
ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು? ಆಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೊಂದು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಟಿಯ ಹಳೆಯ ಆಡಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ!
ವೈರಲ್ ಆಡಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿರುವ ಕೃತಿ, ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃತಿ ಸನೋನ್, ನನ್ನ ಎತ್ತರ 5'9" ಇಂಚು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ಟೂ-ಪೀಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದ ನಟಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಆಕೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕೃತಿ, ನಂತರ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ನನಗೆ ಟೂ-ಪೀಸ್ (ಬಿಕಿನಿ) ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೇ ಕೃತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಭಿನಯದ ಝಲಕ್!
ಅದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ನಟನಾ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ (Drowning Rescue) ಸನ್ನಿವೇಶವೊಂದನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಂತರ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಿಂದ ಯಾರನ್ನೋ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ (Cliff Rescue) ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ನಟನೆ ಸಖತ್ ಮಿಂಚಿದೆ. ಅಂದಿನ ಆ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮುಂಚೂಣಿ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಾಮೆಂಟ್: "ನೆಪೋ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಅಂದರೇನು ಗೊತ್ತಾ?"
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಗಳನ್ನು (ನೆಪೋಟಿಸಂ ಮೂಲಕ ಬಂದವರು) ಟೀಕಿಸಿರುವ ಜನರು, "ಇಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಗಳು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಡಿ (Audi) ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು" ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು:
ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ:
1. ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2: ಹೋಮಿ ಅದಾಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ಕೃತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
2. ಡಾನ್ 3: ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಡಾನ್ 3' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
3. ಭೇದಿಯಾ ಸೀಕ್ವೆಲ್: ವರುಣ್ ಧವನ್ ಜೊತೆ 'ಭೇದಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ "ಟೂ-ಪೀಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ" ಎಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಕೃತಿ, ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
