Chanakya Niti For Women: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಹಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡಸರಿರಲಿ, ಹೆಂಗಸರಿರಲಿ, ಅವರ ಕೆಲವು ಸ್ವಭಾವಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರುವ 5 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಮಾನ-ಮರ್ಯಾದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

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ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಿಟ್ಟಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತದೆ.

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ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದು

ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿಯುವ ನಡವಳಿಕೆ

ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವೇ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವುದು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚಾಣಕ್ಯರ ನಂಬಿಕೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ.

ಮನೆಯ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೇಳುವುದು

ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮನೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.

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