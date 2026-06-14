Chanakya Niti: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬೇಕಾ? 30ರೊಳಗೆ ಈ 5 ಪಾಠ ಕಲಿಯಿರಿ ಎಂದ ಚಾಣಕ್ಯ!
Chanakya Motivational Thoughts: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, 30 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ
ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳು ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿವೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳನ್ನು 30 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಕಲಿತರೆ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ 5 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಲಿಯಿರಿ
ಗಳಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ.
ಸರಿಯಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರಿ
ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಇರುವವರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ
ಕೆಲವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಕಲಿತರೆ, ಅವನು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇರಿ
ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೊಂದು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧನಿರಬೇಕು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Disclaimer (ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ)
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ. ಓದುಗರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
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