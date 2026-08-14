ಯು-ಶೇಪ್ ಹೂಪ್ ಓಲೆಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬೀಡೆಡ್ ಘುಂಗ್ರೂ ಹೂಪ್ ಓಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬೀಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹೂಪ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಓಲೆಗಳು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಇರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಹೋಗಬಹುದು.
ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಧಾರಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಓಲೆಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
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