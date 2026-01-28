ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಈ 5 ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಅಂಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು.
ರಾತ್ರಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ 'ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ರೆಪ್' ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮರುದಿನದ ಬಟ್ಟೆ, ಬ್ಯಾಗ್, ಚಾರ್ಜರ್, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಹುಡುಕುವ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದೂಡಬೇಡಿ. ಹಾಸಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಪಾತ್ರೆ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು, ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುವುದು. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಸೇರಿ ರಾಶಿಯಾಗದೇ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು 'ಒನ್-ಟಾಸ್ಕ್' ನಿಯಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಸಮಯವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ದಿನದ 3 ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಅನಗತ್ಯ ಆ್ಯಪ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ. ಅಗತ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹುಷಾರ್... ನಮ್ಮ ಈ 7 ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ
ಚಿನ್ನದ ಕೈಬಳೆ: 5-10 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 'ಎರಡು ಜಡೆ' ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್: ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್