1960ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 13, 2026ರಂದು ವಿಪರೀತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಳೆಯ ವರದಿ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರು ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ನವೆಂಬರ್ 13, 2026 ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ದಿನದಂದು, ಭೂಮಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಇದು ದುರಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು 1960 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕಥೆಯು ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂವರು ಸಂಶೋಧಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ: ಹೈಂಜ್ ವಾನ್ ಫೋಸ್ಟರ್, ಪೆಟ್ರೀಷಿಯಾ ಎಂ. ಮೋರಾ ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಅಮಿಯೊಟ್, ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರು ಶತಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2026 ರಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಅನಂತತೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರು. ಈಗ, 2026 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಹಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಭಯಭೀತರಾದ ಜನ
ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹೈಂಜ್ ವಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದೆ. 1995 ರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, AI ಮಾನವರಂತೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಅವರು ರೋಬೋಟ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಇಂದು, ಜನರು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ಟರ್ 2002 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಎರಡೂ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು - ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು AI ಬಗ್ಗೆ - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. AI ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1960 ರ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ತಜ್ಞರು
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 8.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಯುಎನ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ವಿಪತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ವೈರಲ್ ಹಕ್ಕು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಆನಂದಿಸಿ" ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂಲ ಪ್ರಬಂಧವು ಕೇವಲ ಗಣಿತದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಭೌತಿಕ ವಿನಾಶದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ಹೈಂಜ್ ವಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ಟರ್ ಸೈಬರ್ನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಸಂಭಾಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ AI ಕುರಿತು ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ಟರ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.