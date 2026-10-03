‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಮಾರು 2.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 2.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ 1,813 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ತಂದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುರಾಂತಕಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಡ್ಶೋ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮಗ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಚಿತ್ರದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣದ ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ಬ್ಯುಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ವಿಜಯ್ ಈ ರೀತಿ ಮಗನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಚೆನ್ನೈನ ಕಮಲಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ತಾಯಿ ಸಂಗೀತಾ, ತಂಗಿ ದಿವ್ಯಾ ಸಾಶಾ ಹಾಗೂ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಒಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಜೇಸನ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದೇ ತಂದೆ ವಿಜಯ್. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೇಸನ್ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರವು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರವೇ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 2.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ 1,813 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಎಂದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅಭಿನಯದ ‘ಬಾತ್ಲಾ’ ಮತ್ತು ಫಹಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ದಿ ಟ್ರಬಲ್’ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿ ನಟನೆಯ ‘ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್’ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ‘ಸಿಗ್ಮಾ’ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.