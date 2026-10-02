ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬೇತುಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ 14 ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಬೇಕು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ತಾಯಿಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ 14, 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು; ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿ ಎಂಬ ಮನವಿ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬೇತುಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಮ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದವೊಂದು ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, 14 ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ವಿವಾದ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರೆಗೂ ತಲುಪಿದೆ. ತಾಯಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪೋಷಕರು ಪರಸ್ಪರ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ಸದ್ಯ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ತಾಯಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸ?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಛಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜುನ್ನಾರ್ದೇವ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮುಖ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪರ ವಕೀಲ ಶಿವಂ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವೂ ಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
“ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಬೇಕು”
ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪೇನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ತಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ತಾವು ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ವಕೀಲರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪೋಷಕರ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದರ ಹೊರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.