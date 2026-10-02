ಹೋದೆಯಾ ಪಿಶಾಚಿ.. ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಂದೆ ಗವಾಕ್ಷಿಲಿ..' ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ! ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಈಗ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಈ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೂ ಆಗಿರೋ ಲಿಂಕ್ ಏನು ನೋಡಿ!
Relationship between Hanuman Ansh movie and Telugu director Trivikram Srinivas connetion story is to know here: ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಕೋಟಿಯೊಳಗಿನ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಇದೇ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 1.75ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 380ರಿಂದ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು ಇರುವುದು ಇಲ್ಲೇ!
ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು ಇರುವುದು ತೆಲುಗು ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಚಿತ್ರದ ತೆಲುಗು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಾವೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತೆಲುಗು ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ತೆಲುಗು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೈ ಸೇರಿವೆ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’, ‘ಸಲಾರ್’ ಹಾಗೂ ‘ಕಾಂತಾರ’ದಂತಹ ಭರ್ಜರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇದೀಗ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಅನ್ನು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ತೆಲುಗು ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಮ್ ಎಕೆ 47’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದೇ ದಿನ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರೇ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಇದೀಗ ಅವರದೇ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಮ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ
‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಮ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಯುವಜನರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ರುಚಿ ಕಂಡಿರುವ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಸದ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರಿಂದ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಅವರದೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.