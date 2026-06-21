ಪಶುವೈದ್ಯರ ತಂಡವೊಂದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಮೊಳೆ ನುಂಗಿದ್ದ ಹಸುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೇಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯದಂತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಾಣಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯರ ತಂಡವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು (Magnetic Procedure) ಬಳಸಿ ಹಸುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಘಟನೆಯ ವಿವರ:

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸುಗಳು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುವಾಗ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹಸುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹಸು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯೊಂದನ್ನು ನುಂಗಿತ್ತು. ಈ ಮೊಳೆ ಹಸುವಿನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಹಸುವಿನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಯು ಅಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ಈ ವಿಧಾನವು ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.

Related Articles

Related image1
Mystery Cow: 48 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಹೊಲ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ನಿಗೂಢ ಹಸು, ಗೋಮಾತೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ದೌಡು- ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋದೇನು
Related image2
ಹಸು ಸಾಕಲು ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಕೊಡಿ: ಗೋ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆ ಆರಂಭ

ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:

  • ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
  • ಅನೇಕರು ಪಶುವೈದ್ಯರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಹೀಗೂ ಬಳಸಬಹುದೇ? ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೇಯುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಜನರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ:

ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೇಯುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು, ಮೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ