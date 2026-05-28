ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡದಿರಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೋರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದರು 'ಗೋ-ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಬಕ್ರೀದ್​ ಹಬ್ಬದಂದು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕರೆಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದೇ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗೋವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ.

ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿರುವ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಕೊಡುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಾಯಿಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ನೀಡಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದ ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧವೇ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹಸುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರು, ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹಸು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಗೋಳೋ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರು.

ಗೋ-ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ್ ಆರಂಭ

ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾನಂದರು "ಗೋ-ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ್" (GO LX) ಎಂಬ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವುಗಳನ್ನು ವಧೆಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು OLX ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಗೋವುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗೋ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಅವುಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ

ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಂದೂಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹಸುಗಳು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ತಮ್ಮ ಹಸುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹಸುಗಳನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಮುಸ್ಲಿಮರು ಗೋಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಹಿಂದೂ ಗೋವು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದೇ "ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ" ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಧೆಗಾಗಿ ಹಸುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವಾರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಗೋಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದು ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗೋಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗೋರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕರೆದ ಅವರು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಭಕ್ತರು ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.