ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಶಿರಾಜ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮ್ಯಾನ್ 2026' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಎಂಬುವವರು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಲೇಟ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು, ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಉಚಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸವಿಯುವ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಪ್ಲೇಟ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ 'ದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮ್ಯಾನ್ 2026' (The Biryani Man 2026) ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡು ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
85ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ
'ದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಶಿರಾಜ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್' (Shiraz Golden Restaurant) ತನ್ನ 85ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ರೋಚಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜುಲೈ 21 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದ 25 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಪೂರ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಚಿತ!
ಈ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಪ್ರಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ (Pramit Kumar Das) ಎಂಬುವವರು 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಲೇಟ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ 'ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಉಚಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾರ್ಡ್' (Lifetime Free Biryani Card) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮಿತ್ ಅವರು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಶಿರಾಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸವಿಯಬಹುದು! ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್ ನೀಡುವ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವ ಇಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಖತ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುಕೆ (UK) ಮೂಲದ ನಾಥನ್ ಡೇವಿಸ್ (Nathan Davies) ಎಂಬುವವರು ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ (60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ) ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಫಿಶ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ (Fish Fingers) ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಶ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ತಿಂದ ದಾಖಲೆ ಈಗ ನಾಥನ್ ಡೇವಿಸ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ.