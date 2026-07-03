ಇಂದು ನಡೆದ (03 July 2026) ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ವೈಶಾಖ್ ಜೆ ಗೌಡ, ನಟರಾದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಅದಿತಿ ಬಾಲನ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೈ-ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ'666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಟೀಸರ್ (666 operation Dream Theatre) ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಮಂತ್ ಎಂ. ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು 1970ರ ದಶಕದ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು (aesthetic) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ (vintage) ಪತ್ತೇದಾರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 'ಸಿಐಡಿ 999' ಚಿತ್ರಗಳ ಗೂಢಚರ್ಯೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಹೇಮಂತ್ ಎಂ. ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅನಿಕೇತ್ ತೇರ್ದಾಲ್
ತಾರಾಗಣ: ಡಾ. ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಬಾಲನ್
ಸಂಗೀತ: ಚರಣ್ ರಾಜ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಅದ್ವೈತ ಗುರುಮೂರ್ತಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕಕರು: ವೈಶಾಖ್ ಜೆ ಗೌಡ (ವೈಶಾಖ್ ಜೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್)
ಜಾನರ್ (Genre): ಆಕ್ಷನ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್
'666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಸಾಹಸವಾಗಿದ್ದು, ಪಾತ್ರಗಳು 70ರ ದಶಕದ ಗೂಢಚಾರಿಕೆಯ 'ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚ'ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ರೋಚಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈಶಾಖ್ ಜೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ನಡೆದ (03 July 2026) ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ವೈಶಾಖ್ ಜೆ ಗೌಡ, ನಟರಾದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಹಾಗೂ ಅದಿತಿ ಬಾಲನ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಟೀಸರ್ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗತೊಡಗಿದೆ.