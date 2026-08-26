ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಂನಲ್ಲಿ ದಣಿದ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾರನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿ, ಕಿಟಕಿ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆತನನ್ನು ‘21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕುಂಭಕರ್ಣ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ: ಚಾಲಕನ ಒಂದು ‘ನಾಪ್’ನಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್!
ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ದಣಿದಿದ್ದ ಯುವ ಚಾಲಕ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳವೇ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂನ ಅತಿರಂಪುಳ ಪಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕಾರಿನೊಳಗೇ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾನೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ ವಾಹನಗಳ ಸಾಲು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸಿಲುಕಿದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಬ್ಬಿಸಲು ಜನರ ಹರಸಾಹಸ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಕಾರನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ, ತನ್ನ ಕಾರಿನ ಸುತ್ತ ಜನರು ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆತ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
‘21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕುಂಭಕರ್ಣ’!
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಚಾಲಕನ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ರಾಮಾಯಣದ ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
“ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ವ್ಯವಹಾರ ದಿನ ಬೇಕಾಯಿತು” ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ.
ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಘಟನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಚಾಲಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಣಿದಿದ್ದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಯಾರಾದರೂ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತುರ್ತು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.