ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಇದೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಥೆಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ.
Hanuman Ansh box office, Hanuman Ansh ₹400 crore, Hanuman Ansh collection- ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವಾರ, ಎರಡು ವಾರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಏಳು ವಾರಗಳು ಕಳೆದರೂ ತನ್ನ ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ, ಎಂಟನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಪರೂಪ. ಇದೀಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚರಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ಸದ್ದು ಮಾಡದಿದ್ದ ಚಿತ್ರ, ಇದೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯೂ ಸುಮಾರು 1.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಡೀ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ಮೂರನೇ ವಾರದಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದಿಂದೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸರಾಸರಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಿನಿಮಾ, ಬಳಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಟಗಾರನಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ 52ನೇ ದಿನವಾದ ಎಂಟನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಕ್ರೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ನ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 307 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ 362 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ದಾಟಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಆರು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡರೂ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 402 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 50 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ‘ಕ್ರಿಶ್ 3’ ಮತ್ತು ‘ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ‘ಕಾಂತಾರ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೀವಮಾನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ದಾಟಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಇದೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಥೆಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.