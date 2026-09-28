ಗೌರವದಿಂದ "ಅಂಕಲ್" ಎಂದು ಕರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕಸುವನ್ನು, ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕತ್ತಲೆಯ ರಾತ್ರಿಯಂತೆ ಆವರಿಸಿದ ಆ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಜೀವದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಏಳು ವರ್ಷದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕಪಟತನ, ಕ್ರೂರತೆಗಳ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಗೌರವದಿಂದ "ಅಂಕಲ್" ಎಂದು ಕರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕಸುವನ್ನು, ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕತ್ತಲೆಯ ರಾತ್ರಿಯಂತೆ ಆವರಿಸಿದ ಆ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಜೀವದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದಾಗ, ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಇಡೀ ನ್ಯಾಯಪೀಠವನ್ನೇ ಕರಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? "ನನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸಿದ ಆ 'ಅಂಕಲ್' ಜೈಲಿನಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಬರಬಾರದು. ಆತನಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು! ಈ ಮಾತು.
ಮುಗ್ಧ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ನೊಂದ ಜೀವದ ಆಕ್ರಂದನ!
ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೊಂದ ಜೀವವೊಂದರ ಆಕ್ರಂದನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿತ್ತು. ರೋಹಿಣಿಯ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ರಜಿನಿ ರಂಗ ಅವರು ಮಗುವಿನ ಈ ನೋವಿನ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿದಾಗ, ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ, ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ಕೇವಲ ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗುಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವಾಯಿತು.
ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, "ಮಗನೇ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನದಿಂದ ಕೇಳಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಂದುವರಿದು, "ಮಗಳೇ, ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕಳೆದುಹೋದ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀನು ತೋರಿಸಿದ ಧೈರ್ಯ ನೂರು ಜನ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ನೀನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಆತನನ್ನು ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಡೆದಿದೆ. ಈಗ ನೀನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಗು, ಆಟವಾಡು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣು. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿನ್ನ ಈ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಹಾರವೆಷ್ಟು?
ಈಗ, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಅಂದು ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷ. ಆರೋಪಿ ಸುಮಿತ್ ಶಕ್ಯಾ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಂ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಆರೋಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಾಮೀನು ಅಥವಾ ಶಮನ ನೀಡಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಆತನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದವು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆ ಅಪರೂಪದ ಸಂದೇಶವನ್ನು "ಧೈರ್ಯದ ಸಂದೇಶ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿತು. ವಾಯುವ್ಯ ದೆಹಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (DLSA) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, "ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ, ಎರಡು ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತು. ಜತೆಗೆ, ಮಗು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದ ₹10.50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿತು.
ಕಾನೂನೆಂದರೆ ಮಾನವೀಯ ಹಸ್ತ!
ಕಾನೂನು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಣ ನಿಯಮಗಳು, ದಂಡನೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೊಂದವರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ಮಾನವೀಯ ಹಸ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆ ನುಡಿಗಳು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ದೀವಿಗೆಯಾಗಿ, ಆಕೆಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.