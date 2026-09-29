IT ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ Rapido ಆಟೋ ಚಾಲಕಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ITಗಿಂತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
IT ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು Rapido ಆಟೋ ಚಾಲಕಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳೆ: ‘ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ’
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ IT ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು Rapido ಆಟೋ ಚಾಲಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಗಾಗಿ ಬದಲಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
IT ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು, ತಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.
‘ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೀಳರಿಮೆ ಇಲ್ಲ’
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. IT ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೀಳರಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ IT ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ!
ಮಾಜಿ IT ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ, ಆದರೂ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತೀರಾ?’ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
‘ಜನ ಏನಂತಾರೆ?’ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ
ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ತನು, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಮಾಜದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಮಹಿಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
IT ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲನೆವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವನದ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಹೌದು. ‘ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ’ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು, ಈ ಇಡೀ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.