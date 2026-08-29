ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಕೆನಡಾ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮರದ ನಡುವೆ 'ಒಂಟಾರಿಯೊ ಸರೋವರ'ವನ್ನು 'ಲೇಕ್ ಅಮೆರಿಕ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ வழிಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ / ಒಟ್ಟಾವಾ: ಕೆನಡಾ ಜೊತೆಗಿನ ತೀವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮರದ ನಡುವೆಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಒಂಟಾರಿಯೊ ಸರೋವರ'ವನ್ನು (Lake Ontario) "ಲೇಕ್ ಅಮೆರಿಕ" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಮೆರಿಕ-ಕೆನಡಾ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೀಮ್ಸ್, ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ
ಈ ಆದೇಶವು ಅಮೆರಿಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದ್ದು, ಕೆನಡಾ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂಟಾರಿಯೊ ಸರೋವರದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶೇ. 52ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಭಾಗ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಂಟಾರಿಯೊ ಸರೋವರದ ಹೆಸರನ್ನು 'ಲೇಕ್ ಅಮೆರಿಕ' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಾನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಸ್ ಹಬ್ಬ!
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳು, ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಕ್ಕಿಯಾದ ಹೆಬ್ಬಾತುಗಳನ್ನು (Canadian Geese) ಇನ್ಮುಂದೆ "ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಡಕ್ಸ್" (Donald Ducks) ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕೇ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸರೋವರದ ಹೆಸರನ್ನೇ 'ಲೇಕ್ ಅಮೆರಿಕ' ಎಂದ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕೆನಡಿಯನ್ ಹೆಬ್ಬಾತುಗಳನ್ನು 'ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಡಕ್ಸ್' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ!" ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸದರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ
ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ವಾಸ್ತವ ಏನೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಅಂದೂ, ಇಂದೂ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ 'ಒಂಟಾರಿಯೊ ಸರೋವರ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಟ್ರಂಪ್ ನಡೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಥಿ ಹೊಚುಲ್ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಗವರ್ನರ್): ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಎಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಲ್ ಸ್ಕಾಟ್ (ವರ್ಮೌಂಟ್ ಗವರ್ನರ್): ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು "ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ್ನಿ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ (ಸೆನೆಟರ್): ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸರೋವರಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಯುಎಸ್-ಕೆನಡಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮರ
ಈ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿವಾದವು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕವು ಕೆನಡಾದ ಸುಮಾರು $20 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳ (ವೈನ್, ಡೈರಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಹಾಕಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ಮೇಲೆ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಸುಂಕ (Tariff) ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆಯನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದಿರುವ ಕೆನಡಾ, ಶೇ. 15ರಿಂದ ಶೇ. 50ರವರೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಜನವರಿ 1, 2027ರಿಂದ ಕೆನಡಾದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 50ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.